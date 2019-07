Kirstin Ridley Iain Withers

LONDRES (Reuters) - Barclays, JP Morgan, RBS, UBS e Citigroup estão sendo processados por investidores por alegações de que fraudaram o mercado global de câmbio, em um teste de ações coletivas ao estilo norte-americano no Reino Unido.

A ação, estimada em mais de 1 bilhão de libras (1,24 bilhão de dólares), foi apresentada no Tribunal de Recursos da Concorrência (CAT, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, informou a firma de advocacia norte-americana Scott + Scott.

JP Morgan, RBS, UBS, Barclays e Citi não quiseram comentar.

Alguns dos maiores bancos de investimento do mundo já pagaram mais de 11 bilhões de dólares em multas para resolver investigações de órgãos regulatórios dos EUA, Reino Unido e da Europa de que operadores das instituições financeiras manipularam os mercados de moedas.

Os envolvidos há muito esperavam replicar no Reino Unido o sucesso das ações coletivas dos EUA contra bancos, incluindo Goldman Sachs, HSBC e o Barclays, que resultaram em 2,3 bilhões de dólares em acordos para grandes investidores.

O processo está sendo liderado por Michael O'Higgins, ex-presidente da agência de fiscalização britânica Pensions Regulator, e está sendo bancado pelo grupo de financiamento de litígios Therium.

O'Higgins disse à Reuters que o valor total da ação dependerá do número de operações de câmbio executadas em Londres para unidades domiciliadas no Reino Unido - que serão automaticamente incluídas na ação - e do impacto proporcional da manipulação de taxas sobre elas.

Dado o tamanho do mercado de moedas de Londres, O'Higgins disse que o valor total provavelmente ultrapassaria 1 bilhão de libras.

"Mesmo em uma hipótese relativamente conservadora, certamente é de 1 bilhão a vários bilhões de libras", disse O'Higgins. "Os mercados devem ser justos e livres e, neste caso, os mercados não foram."