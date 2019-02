O Banco Votorantim e o Banco Patagônia estão na lista de prováveis desinvestimentos por parte do Banco do Brasil. A nova gestão visa “maximização de valor aos acionistas”, crédito mais voltado ao varejo e ênfase dos clientes corporate no mercado de capitais.

De acordo com o novo presidente do Banco do Brasil (BB), Rubem Novaes, as discussões com os sócios já estão em curso e uma consultoria foi contratada para “avaliar o melhor caminho para todas as partes”.

“Vender o Banco Votorantim é uma possibilidade, mas não existe pressa. Tudo vai depender do preço julgado adequado”, explica o executivo e também pondera que o Banco Patagônia é “outro caso que está em avaliação”.

“Hoje, o mercado argentino está muito depreciado. Estamos confiantes que o Macri [Maurício Macri, atual presidente da Argentina] vença novamente a eleição e, se isso acontecer, poderemos ver alguma valorização dos ativos do país. Mas o Banco Patagônia é outro ativo passível de desinvestimento”, completa.

O presidente afirma, porém, não ter um valor preciso dos desinvestimentos e que tudo “será avaliado com cuidado” para que a venda não seja feita a “qualquer preço”. Recentemente, o Banco Votorantim reportou crescimento de 82,3% no lucro líquido em 2018 contra o ano anterior, de R$ 582 milhões para R$ 1,061 bilhão.

Ainda segundo Novaes, outros negócios também serão avaliados. “É preciso separar aqueles que têm sinergia com o banco com os que não têm. Além disso, outros negócios que dependem da nossa rede de distribuição ou do balanço também poderão ser objetos de parcerias ou de abertura de capital”, diz o presidente.

As áreas de asset (gestão de recursos) e de banco de investimento do BB devem, nessa linha, seguir os mesmos processos já feitos nos casos de seguros e de meios de pagamentos do banco, com parcerias ou Ofertas Públicas Iniciais de Ações (IPOs). “Mas será preciso complementar nossas vantagens competitivas. É preciso maximizar o valor para todas as partes”.

Dentre os focos do BB para este ano, o novo presidente reiterou a carteira de crédito mais voltada ao varejo – movimento que já pôde ser visto no banco ao longo dos últimos trimestres – e uma maior ênfase dos clientes corporate (empresas) para o mercado de capitais.

A carteira de crédito ampliada do BB encerrou o ano passado com R$ 697,3 bilhões, um aumento de 1,8% em relação ao observado em 2017, quando estava em R$ 684,8 bilhões. Enquanto o crédito voltado para pessoas físicas avançou 5% na mesma comparação, de R$ 187,3 bilhões para R$ 196,7 bilhões, a carteira corporativa caiu 4,6%, de R$ 230,5 bilhões para R$ 220 bilhões.

“Temos um movimento de retomada de crédito bom e estamos com um mix de produtos diferente e que deve se sustentar na nossa estratégia, com linhas bem mais curtas e enxugamento da carteira de large corporate para o mercado de capitais. Vamos crescer substancialmente”, disse o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil.

O crédito para MPEs teve, no final de 2018, o primeiro crescimento em 15 trimestres, de R$ 38,9 bilhões para R$ 39,4 bilhões (+1,2%) ante os meses de julho a setembro. Contra os três últimos meses de 2017, porém, a queda foi de 16,1% (estava em R$ 47 bilhões). Já a carteira de médios e grandes negócios, caiu 5% na mesma relação com o último trimestre de 2017, de R$ 142,7 bilhões para R$ 135,6 bilhões.

O lucro líquido ajustado do BB somou R$ 13,5 bilhões em 2018, aumento de 22,2% ante 2017 (R$ 11,1 bilhões). As ações do banco terminaram, ontem, com ganhos de 5,11%, cotadas a R$ 54,74 e alcançando um novo pico histórico.

“Se o BB fosse privatizado, seria mais eficiente. Mas essa não é a política do governo [Bolsonaro] e acho que o País ainda não está preparado para essa ideia. Mas eu raciocino que isso possa acontecer um dia”, conclui Novaes.