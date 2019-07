BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, negou nesta terça-feira planos para elevar os montantes de provisões para perdas esperadas com inadimplência, após a gigante Odebrecht ter pedido recuperação judicial no mês passado.

Questionado por jornalistas a respeito, Novaes afirmou que não será preciso elevar o provisionamento da instituição especificamente por causa da Odebrecht, que em junho protagonizou o maior pedido de recuperação judicial da história no país, com dívidas totais de quase 100 bilhões de reais, somando as dívidas concursais, com garantia e intercompany.

A Odebrecht tem 18,1 bilhões de reais em dívidas com bancos sem garantia real, sendo 4,75 bilhões com o BB.

