BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central confirmou nesta terça-feira que o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, anunciará na quarta-feira projeto de simplificação da legislação cambial, em um primeiro passo para a conversibilidade do real.

A assessoria de imprensa do BC afirmou ainda que os detalhes sobre o projeto serão revelados apenas em evento na quarta-feira, marcado para as 10h, quando Campos Neto apresentará a nova versão da agenda de medidas estruturais do BC, a BC#.

A agenda compreende quatro dimensões: inclusão financeira, competitividade, transparência e educação.

A informação havia sido adiantada pelo site Poder 360, para o qual Campos Neto destacou que é preciso uma regulamentação mais simples para a abertura comercial ter sucesso.

O BC já vinha apontando que a conversibilidade do real é um dos principais objetivos da autoridade monetária, ainda que esse seja um processo de longo prazo e dependa de questões como a estabilidade monetária e a aprovação e implementação das reformas.

Segundo Campos Neto, a ideia é que o real sirva de referência para a região, em meio à tentativa de tornar o mercado mais aberto para estrangeiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também já afirmou que o projeto do presidente do BC seria para transformar a moeda brasileira numa espécie de euro da América Latina.

(Reportagem de Marcela Ayres)