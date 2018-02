BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central desacelerou o passo e cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira, ao novo patamar recorde de 6,75 por cento ao ano, e sinalizou que o ciclo de afrouxamento na Selic deve acabar já no mês seguinte.

"Para a próxima reunião (em março), caso o cenário básico evolua conforme esperado, o Comitê vê, neste momento, como mais adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária", informou o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em comunicado.

"Essa visão para a próxima reunião pode se alterar e levar a uma flexibilização monetária moderada adicional, caso haja mudanças na evolução do cenário básico e do balanço de riscos", acrescentou o BC em comunicado, no qual manteve a projeção de inflação de 2018 e 2019 a 4,2 por cento, pelo cenário de mercado.

Em pesquisa Reuters, 43 de 45 economistas consultados esperavam que o BC cortasse a Selic nessa magnitude. Para março, próxima reunião do Copom, 30 dos 44 esperavam manutenção da taxa de juros, enquanto o restante projetava mais um corte de 0,25 ponto.

(Por Marcela Ayres)