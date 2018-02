O Banco Central (BC) publicou ontem (8), circular com novas regras a serem seguidas por instituições financeiras para concessão de empréstimos a Estados e municípios sem garantias da União.

A circular altera a regra de cálculo do requerimento de capital dessas operações e determina que o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) não serão mais considerados como mitigador de risco.

Estas novas regras são resultado de questionamentos que surgiram a respeito da legalidade de empréstimos feitos pela Caixa Econômica Federal a Estados e municípios que tinham, como garantia, as transferências feitas pela União por meio do FPE e do FPM.

O Conselho de Administração da Caixa havia suspendido as operações de empréstimos a Estados e municípios porque a utilização de receitas tributárias e de repasses como garantia era controversa.

Em nota, o BC informou que a medida tem "caráter prudencial". De acordo com a instituição, pelas novas regras as garantias constituídas pelo FPE e pelo FPM não serão mais consideradas como mitigador de risco para fins do requerimento de capital. /Estadão Conteúdo