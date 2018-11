SÃO PAULO - O Banco Central fará uma operação de venda de dólares com compromisso de recompra nesta terça-feira com o objetivo de prover liquidez ao mercado, como é normal nesta época do ano, informou nesta segunda-feira a assessoria de imprensa da instituição.

O BC vai ofertar 2 bilhões de dólares em dois leilões de linha, quantidade superior ao montante de 1,25 bilhão de dólares que vence no próximo mês, informou a assessoria.

"Será um leilão de 2 bilhões. Depois será vista a rolagem", disse a assessoria ao ser questionada se a operação seria para rolagem de contratos já existentes.

O dólar subiu 2,5 por cento nesta segunda-feira e fechou no maior patamar ante o real desde o começo de outubro, a 3,9175 reais na venda, afetado pelo fluxo de saída de recursos em ambiente de aversão ao risco no exterior e cautela com o cenário político local.

(Por Iuri Dantas)