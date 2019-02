XANGAI (Reuters) - Os índices acionários chineses avançaram nesta sexta-feira, registrando seus melhores ganhos semanais em anos, liderados pela alta nas ações de corretoras em meio a expectativas de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China antes do prazo de 1º de março, quando Washington planeja elevar as tarifas sobre as importações de Pequim.

O índice CSI300 <.CSI300>, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,3 por cento, no maior nível de fechamento desde 26 de julho de 2018, enquanto o índice de Xangai <.SSEC> teve alta de 1,9 por cento, no maior patamar desde setembro de 2018.

Na semana, o CSI300 subiu 5,4 por cento, em sua melhor semana desde novembro de 2015, enquanto o SSEC ganhou 4,5 por cento, semana mais forte desde março de 2016.

Os investidores continuam acompanhando de perto as reuniões de alto nível entre os negociadores comerciais dos EUA e da China em Washington, faltando pouco mais de uma semana para o encerramento do prazo imposto pelos EUA de limite para um acordo, acarretando em tarifas mais altas.

A Reuters informou em notícia exclusiva na quarta-feira que os dois lados começaram a redigir o texto para seis memorandos de entendimento sobre as propostas de reformas chinesas, um progresso que ajudou a melhorar o sentimento dos investidores.

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, vai se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, nesta sexta-feira, informou a Casa Branca.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei <.N225> recuou 0,18 por cento, a 21.425 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG <.HSI> subiu 0,65 por cento, a 28.816 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC <.SSEC> ganhou 1,91 por cento, a 2.804 pontos.

. O índice CSI300 <.CSI300>, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,25 por cento, a 3.520 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI <.KS11> teve valorização de 0,08 por cento, a 2.230 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX <.TWII> registrou alta de 0,03 por cento, a 1.322 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES <.STI> desvalorizou-se 0,24 por cento, a 3.269 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 <.AXJO> avançou 0,46 por cento, a 6.167 pontos.