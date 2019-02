O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 140 milhões para a AGC Vidros do Brasil, empresa fabricante de vidros com atuação em São Paulo. Os recursos representam 20% do investimento total da companhia num projeto para ampliar a capacidade de produção da fábrica do grupo em Guaratinguetá, no interior do Estado.

Em nota, o banco de fomento explica que o plano inclui a criação de uma segunda unidade de produção de vidros planos e vidros automotivos e de uma unidade de produção de vidros coater, além da ampliação do armazém para estocagem de produtos A expectativa é que a operação, financiada pelo BNDES através da linha Finem Direto, gere 600 empregos temporários e outros 300 definitivos, diz o comunicado.

A AGC Vidros do Brasil pertence ao grupo japonês Asahi Glass Company, que atua mundialmente na fabricação de vidros para os setores automotivos, eletrônico e construção civil. Com a ampliação prevista no projeto, a capacidade de produção da fábrica de Guaratinguetá passará das atuais 600 toneladas por dia de vidros planos para até 1.450 toneladas por dia, informou o BNDES.