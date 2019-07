O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou nesta quarta-feira, 3, que seu Conselho de Administração aprovou o nome de Gustavo Montezano como novo presidente da instituição de fomento. Em nota, o banco ressaltou que ainda não há data para a posse de Montezano.

Ainda conforme o BNDES, o futuro presidente foi eleito pelo Conselho em reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira.

Como informou mais cedo o Estadão/Broadcast, a edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União (DOU) já tinha vindo com a publicação da exoneração de Montezano do Ministério da Economia. Desde fevereiro, o executivo, que fez carreira no banco BTG Pactual, era secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento (SEDD).