O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou, ontem, sua nova plataforma de transparência. O projeto veio em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) e conta com uma consulta pública.

“Acabou aquela época em que falavam que o BNDES era uma caixa preta” diz o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira. A plataforma permitirá que a sociedade tenha acesso às transações do banco. Em novembro, o BNDES e o TCU assinarão um acordo de cooperação técnica para aprimorar as auditorias públicas. Assim, o TCU terá total acesso às informações do banco, mesmo às consideradas secretas pela Lei de Sigilo Bancário./Estadão Conteúdo