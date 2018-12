A Moody's apontou como positiva a decisão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de manter seu nível de desembolsos em 2018 nos patamares adotados em 2017. Na semana passada, o banco informou que vai manter os volumes em R$ 70 bilhões em 2018, estável ante 2017 e ao período antes da crise global financeira de 2008.

"O plano é positivo para o BNDES, porque permitirá que o banco reduza o tamanho de seu balanço financeiro ao pagar empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional durante 2008-14", escreveu a agência.

A instituição acrescentou que mesmo com o ganho moderado nos empréstimos do banco, que refletem a baixa demanda em meio à recuperação econômica gradual do País, o efeito positivo de crédito sobre a liquidez e o capital do BNDES garante que ele possa manter um crescimento de crédito sustentável e disciplinado nos próximos anos.

"Esperamos que o BNDES mantenha uma posição dominante e importante no mercado de empréstimos de longo prazo e financiamento de infraestrutura e, como resultado, será desafiado a encontrar fontes de financiamento alternativas e independentes, sem o apoio do governo", defendeu a agência, destacando os ganhos de outras fontes como debêntures de infraestrutura.