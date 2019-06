O compasso de espera por definições dos cenários interno e externo limitou a recuperação do Índice Bovespa, que terminou ontem aos 100.688,63 pontos, registrando alta de 0,60%, depois de ter caído quase 2% na véspera.

A tímida recomposição das perdas, segundo operadores e analistas, foi resultado da cautela do investidor no aguardo pela votação da reforma da Previdência e pela possibilidade de um acordo comercial entre Estados Unidos (EUA) e China.

A alta do Ibovespa foi mais intensa pela manhã, quando o mercado repercutia a rejeição do pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a notícia de que um acordo entre EUA e China estaria 90% concluído.

Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a subir 1,03% (101.126,24 pontos), embalado também pela perspectiva de votação da reforma da Previdência na comissão especial nos próximos dias, com possibilidade de inclusão de estados e municípios.

As dúvidas quanto à data da votação, no entanto, aumentaram a cautela do investidor, segundo analistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real. Hoje a comissão especial que analisa a reforma encerrou a discussão sobre o texto do relator Samuel Moreira (PSDB-SP), após mais de 30 horas de debates.

A leitura do voto complementar que Moreira vai apresentar, no entanto, foi adiada para esta quinta-feira, quando também serão votados os requerimentos de adiamento da votação. Se esses pedidos forem derrubados, os deputados da comissão terão um prazo para apresentar destaques antes da votação.

O dólar fechou em leve queda ontem, de 0,13%, após o dia agitado de terça-feira, terminando a quarta-feira em R$ 3,8471. As mesas de operação monitoraram os desdobramentos dos debates da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara e causou certa frustração nos agentes o fato de a votação do texto ter praticamente ficado para a semana que vem.

O aumento da procura pela moeda americana no mercado à vista prosseguiu nesta quarta em ritmo menos intenso que na véspera, segundo operadores. Mesmo assim, o Banco Central injetou mais US$ 1 bilhão no mercado, o segundo leilão de dólares em dois dias.

No final da tarde, o dólar à vista seguia negociado com cotação mais alta que a do mercado futuro, movimento que costuma ser observado nos finais de cada mês e um indicativo de demanda pressionada no mercado à vista.

Com isso, o dólar casado (a diferença entre os dois preços) segue no negativo, mas a diferença, que subiu para mais de um ponto na terça, estava em cerca de 0,20 ponto na tarde desta quarta. Por ser final de semestre, trimestre e mês, cresce a procura por dólares para remessas ao exterior de lucros e dividendos.

Para a economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Helena Veronese, se o texto da reforma fosse votado nesta quinta na comissão especial, como inicialmente esperado, o dólar poderia estar mais barato. Mas o sinal de que ficou para a semana que vem trouxe certa cautela ao mercado financeiro.

A expectativa é que a votação ocorra na segunda-feira (1º), mas se houver novos adiamentos, fica mais difícil que os deputados votem as medidas no plenário antes do recesso parlamentar, ressalta a economista. /Estadão Conteúdo