NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices das bolsas norte-americanas fecharam em alta nesta quarta-feira, com a ata da última reunião do Federal Reserve mostrando que os diretores do órgão entenderam que uma pausa na alta da taxa de juro dos EUA apresentava pouco risco.

O Dow Jones subiu 0,24 por cento, para 25.954 pontos. O S&P 500 ganhou 0,18 por cento, a 2.784 pontos. O Nasdaq evoluiu 0,03 por cento, para 7.489 pontos.

(Reportagem de Caroline Valetkevitch)