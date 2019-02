O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai entregar pessoalmente a proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional na quarta-feira, 20. "Pari passu", haverá entrevista coletiva para detalhar os pontos do texto.

Marinho não informou o horário da entrevista nem quem estará presente.

O secretário deixou no período da tarde desta segunda-feira a sede do Ministério da Economia, onde se reuniu com o ministro Paulo Guedes.

Questionado sobre a articulação política para a aprovação da reforma, Marinho respondeu: "Isso é com o Onyx", numa referência ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O secretário especial tem tido reuniões com diversos parlamentares nas últimas semanas, de acordo com sua agenda.