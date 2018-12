O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), precisa "aprovar rapidamente" reformas cruciais e impopulares para reverter a tendência negativa nas contas fiscais brasileiras, alerta nesta segunda-feira, 3, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings. "O novo governo terá desafios importantes em transformar a retórica de campanha em reformas reais", afirma relatório que prevê crescimento de 2,4% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e alta de 2,5% no ano seguinte.

"Vamos monitorar se haverá mudanças significativas na política econômica", ressalta o documento, destacando que a eleição reduziu apenas "parcialmente" as incertezas na economia brasileira.

A agência vê os bancos brasileiros "bem posicionados" para fornecer recursos a empresas que queiram voltar a investir. Com isso, a previsão é que o crédito cresça 10% em 2019, pondo fim a vários anos de expansão muito fraca no mercado de empréstimos. "As métricas da qualidade dos ativos dos bancos provavelmente vão continuar melhorando em 2019, apoiando um desempenho operacional saudável."

A previsão é que o crédito nos bancos privados siga crescendo mais do que nos públicos, ressalta o documento. Apesar da expectativa de melhora do crédito, a S&P alerta que as instituições financeiras podem ter que enfrentar um ano de volatilidade em 2019, principalmente por conta das incertezas sobre os rumos da política monetária nos Estados Unidos, zona do euro e Japão e do relacionamento comercial entre China e Washington.