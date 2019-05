SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco, segundo maior banco privado do país, fechou acordo de aquisição do banco norte-americano BAC Florida Bank com seus controladores por aproximadamente 500 milhões dólares, no seu primeiro movimento de aquisição fora do Brasil.

"Concretizada a aquisição, o Bradesco assumirá as operações do BAC Florida, com o principal objetivo de ampliar a oferta de investimentos nos EUA aos seus clientes de alta renda (Prime) e do Private Bank", disse em fato relevante nesta segunda-feira.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BAC Florida vem oferecendo, a partir do Estado norte-americano da Flórida, por 45 anos, diversos serviços financeiros nos Estados Unidos, com destaque para pessoas físicas de alta renda não residentes.

"Expandir nossas ofertas de produtos e serviços através do BAC Florida é uma forma de ser o banco preferencial de gestão de fortunas para nossos clientes, que exigem cada vez mais diversificação e maior acesso a soluções globais", disse o presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari, em nota divulgada pelo BAC Florida.

O co-presidente do conselho de administração do BAC Floria, Alfredo Pellas, afirmou na mesma nota estar satisfeito de que o Bradesco pretende manter as atuais operações, clientes, executivos e funcionários da instituição financeira.

O BAC Florida tinha 2,235 bilhões de reais em ativos totais no fim de dezembro.

Analistas do Itaú BBA consideraram a aquisição pequena para o Bradesco e que ela tende a ajudar o banco a reduzir a lacuna de sua divisão de private banking.

"Estimamos que o impacto sobre o capital do Bradesco deve ser baixo, de cerca de 30 pontos básicos de capital (vs. capital total do Tier 1 do Bradesco de 14,4 por cento)", afirmaram em nota a clientes. O Itaú BBA tem recomendação 'outperform' para as ações do Bradesco, com preço-alvo de 45 reais.

A conclusão da operação, de acordo com o Bradesco, que poderá ocorrer em uma ou mais etapas subsequentes, está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte-americanos e ao cumprimento de formalidades legais.

O Bradesco relatou que contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI S.A. e assessoria jurídica do Shearman & Sterling LLP.

Executivos do banco realizam a partir de 11h30 teleconferência com analistas sobre a operação.

(Por Paula Arend Laier e Carolina Mandl)