O Brasil começou oficialmente a negociar um acordo comercial com os Estados Unidos e as negociações são compatíveis com um acordo comercial recentemente fechado pelo Mercosul com a União Europeia.

A afirmação foi feita ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após encontro com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, em Brasília. Guedes afirmou ainda que os EUA querem maior aproximação com o Brasil, incluindo a chance de vender mais etanol ao país.

Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que Brasil e Estados Unidos (EUA) “estão em enorme sintonia” e que a maior proximidade será benéfica a americanos e brasileiros.“Discutimos formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre nossos países, que estão em enorme sintonia. A aproximação entre Brasil e EUA trará grandes benefícios para nossos povos”, escreveu Bolsonaro após receber Ross no Palácio do Planalto.

Um pouco antes da publicação no Twitter, o presidente havia dito a jornalistas que o encontro foi “excelente” e que ele e Ross conversaram sobre um possível acordo de livre-comércio. Ele também admitiu que há um receio por parte dos EUA sobre supostas “armadilhas” no acordo entre o bloco sul-americano e a Europa, que poderiam inviabilizar as negociações com os EUA.

“Eu acho que todo mundo está preocupado com algumas armadilhas. Todo mundo está preocupado com isso daí. Que talvez no acordo do Mercosul [com a UE] possa ter algum problema assinar algum acordo com os EUA”, disse.

Bolsonaro comentou também que essa é uma questão que envolve a inteligência do governo para identificar se há, de fato, armadilhas no acordo Mercosul-UE. “Parto do princípio que não haja”. Segundo ele, Japão, Coreia do Sul e Bolívia s têm procurado o Brasil para eventuais acordos.