O Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) entre os bancos centrais do Brasil e do Paraguai entra em funcionamento nesta segunda-feira, 6 de agosto.

Com ele será possível a brasileiros e paraguaios realizarem pagamentos e recebimentos entre os dois países em suas respectivas moedas (reais e guaranis), dispensando o contrato de câmbio.

O Banco Central (BC) informou na sexta-feira, em Brasília, que aprovou a Circular 3.907 estabelecendo normas de funcionamento do SML, firmado com o Paraguai.

Segundo o BC, poderão cursar no sistema transferências para o pagamento de importações e exportações de bens e serviços associados como fretes e seguros, serviços diversos não relacionados ao comércio de bens e transferências unilaterais correntes, tais como aposentadorias e pensões.

“O Sistema de Pagamentos em Moeda Local caracteriza-se por interligar os sistemas de pagamentos locais, tornando as transferências internacionais mais eficientes e com custos reduzidos. Essas vantagens deverão aumentar o nível de acesso dos pequenos e médios agentes ao comércio de bens e serviços entre os dois países e aprofundar a utilização das respectivas moedas nacionais (Real e Guarani)”, disse o Banco Central do Brasil, em nota.

A circular internacionaliza as regras estabelecidas no regulamento operacional do SML, firmado entre os dois Bancos Centrais em 30 de julho. O BC já possui outros dois SMLs em operação, um com o Banco Central da República Argentina, desde 2008, e outro com o Banco Central do Uruguai, desde 2014.

Segundo BC, o SML é um sistema de pagamentos informatizado que permite a remetentes e destinatários, nos países que integram o sistema, para operações de até 360 dias, fazerem e receberem pagamentos de transações comerciais ou benefícios em suas moedas.

Consequentemente, não há a necessidade de se realizar as operações de câmbio moeda local-dólar e dólar-moeda local nos pagamentos e recebimentos. A taxa SML será, teoricamente, mais favorável aos agentes, uma vez que é formada pelas taxas interbancárias, utilizadas em operações de alto valor. Também são simplificados os procedimentos realizados por remetentes e destinatários em relação a sua necessidade de operacionalização com o dólar americano.

Dessa forma, espera-se a redução do custo das transações financeiras ou administrativas.

Para efeitos de esclarecimento, “remetentes” refere-se a pessoas físicas ou jurídicas que enviem recursos via SML, podendo ser, por exemplo, um importador de bens ou serviços, ou um turista, entre outros. Por sua vez, “destinatários” refere-se por exemplo, um exportador de bens ou serviços, empresa ou pessoa física que prestou serviço a um estrangeiro em território brasileiro, entre outros. /Agência Brasil