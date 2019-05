O Brasil ficou no 45º lugar em um ranking global de taxa de crescimento elaborado pela Austin Rating com 47 países. Com alta de 0,5% no primeiro trimestre de 2019 contra igual período do ano anterior. No último trimestre do ano passado, o País ocupava a 40ª posição de uma pesquisa com 42 países.

Entre os países emergentes conhecidos como Brics (Brasil, Rússia, Índia e China), o Brasil superou apenas a Rússia, que teve crescimento semelhante, mas ficou também à frente da Itália, cuja taxa de crescimento foi de apenas 0,1%. A China, que também integra o grupo, cresceu 6,4% e a Índia, 6,3%.

Segundo o ranking divulgado pela Austin, a Armênia foi o País que mais cresceu no primeiro trimestre do ano, com taxa positiva de 7,1%.