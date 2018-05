Num momento em que a greve dos caminhoneiros contra a política de preços da Petrobras suscita o debate sobre a interferência do governo nas empresas públicas, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta terça-feira, 29, que o Brasil teve experiências ruins com intervenções em estatais.

"Tivemos experiência malsucedida na intervenção de estatais como um todo, não só dos bancos. A lição está aprendida e isso faz parte da evolução histórica da sociedade e da economia brasileira", comentou o titular do BNDES em fórum com investidores organizado pelo governo na zona sul da capital paulista.

Dyogo Oliveira sustentou que as estatais brasileiras são hoje dirigidas com muita autonomia e há um reconhecimento do mercado sobre a qualidade de gestão delas. "E o BNDES faz parte desse conjunto", assinalou.