Em encontro com o presidente da China, Xi Jinping, o presidente Jair Bolsonaro destacou que o Brasil "tem feito o dever de casa" para equilibrar as contas públicas e reconquistar a confiança do mundo.

Bolsonaro afirmou que o Brasil é "um mar de oportunidades". "Queremos compartilhar isso com a China", disse. Ele convidou os chineses a participarem do "maior leilão de óleo e gás que se tem notícia". "A China não poderia se fazer ausente nesse momento", reforçou Bolsonaro.

O presidente enalteceu as relações comerciais entre os países e destacou a decisão de isentar os chineses de visto para a entrada no Brasil como um gesto de aproximação.

"Eu estava ansioso por essa visita porque temos na China o primeiro parceiro comercial e nos interessa ampliar novos horizontes. O Brasil precisa da China e a China também (precisa do Brasil", disse Bolsonaro.

O presidente chinês Xi Jinping, recebeu Bolsonaro com honras de Estado no Palácio do Povo, em Pequim. No início da reunião, ele falou que as relações estratégicas entre Brasil e China possuem "longo alcance". "É inalterada a tendência de ascensão coletiva dos mercados emergentes como China e Brasil", disse. "A colaboração China-Brasil terá futuro brilhante", afirmou.

Depois da reunião, Bolsonaro e Xi Jinping participam de uma cerimônia para assinatura de atos, que será seguida por uma troca de presentes entre as autoridades. Mais cedo, o presidente brasileiro disse que o seu presente iria surpreender.

Um pouco antes, em reunião com o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, o presidente Jair Bolsonaro convidou estatais chinesas a participarem no leilão do pré-sal, que será realizado em novembro.

O presidente está no país asiático com objetivo de intensificar e diversificar as relações comerciais.