A BRMalls, líder no setor de shopping centers no País, apresentou lucro líquido ajustado de R$ 126,518 milhões no segundo trimestre de 2018, crescimento de 113,6% em relação ao mesmo período de 2017. A melhora do lucro refletiu, principalmente, a queda nas despesas financeiras e a redução nas provisões para pagamentos atrasados de lojistas.

O ajuste no resultado líquido exclui o efeito do swap a mercado e impostos não caixa, e inclui propriedades para investimentos e participação de minoritários. No critério sem ajuste, o lucro líquido foi de R$ 67,589 milhões no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$ 217,156 milhões no mesmo período de 2017.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado chegou a R$ 222,6 milhões, crescimento de 5,6% na mesma base de comparação. A margem do Ebitda ajustado subiu 8,6 pontos porcentuais, para 73,6%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) ajustado atingiu R$ 130,7 milhões, alta de 106%. A margem FFO ajustado cresceu 23,6 pontos porcentuais, para 43,2%.

A receita operacional líquida totalizou R$ 302,5 milhões, queda de 6,8%.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 57,8 milhões, montante 46,6% menor.