O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF, na sigla em espanhol) aprovou nesta terça-feira operações de financiamento de projetos no Brasil no valor total de 516 milhões de dólares, sendo mais da metade para projetos de mobilidade urbana em São Paulo, informou o Ministério do Planejamento.

O empréstimo para a capital paulista soma 296 milhões de dólares e ajudará a melhorar o transporte e a acessibilidade na região sul da cidade, com a construção de interligações entre os sistemas de metrô e trens ao aeroporto de Congonhas.

Durante reunião em Montevidéu nesta terça-feira, que contou com a presença do ministro brasileiro do Planejamento, Esteves Colnago, o diretório do banco multilateral também aprovou 150 milhões de dólares para Fortaleza, montante que será investido no Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento.

O programa cearense se propõe a atuar através da instalação de centros educativos, aprimoramento do sistema de águas e saneamento e da implementação de um corredor de uso exclusivo de transporte público rápido em bairros mais pobres da cidade.

O Banco do Nordeste (BNB) também se beneficiou de uma decisão do diretório do CAF, que aprovou uma linha de crédito de 70 milhões de dólares para pequenas e médias empresas da região.