Café vai ficar mais barato com taxa de 50% de Trump?

O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão cobrar impostos de importação 50% do Brasil, devido ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando que ressentimentos pessoais, e não apenas questões econômicas, são a força motriz do uso de tarifas pelo líder americano. Os EUA são o maior consumidor do café brasileiro, e a queda de braço entre os países pode afetar o mercado interno.

O café vai ficar mais barato?

Uma tarifa de 50% ao café brasileiro exportado para os Estados Unidos até pode deixar o café mais barato no Brasil, mas ainda não é possível cravar essa queda de preço. Na prática, a medida poderia reduzir a demanda dos EUA pelo produto brasileiro, já que ele se tornaria mais caro no mercado americano. Com isso, haveria a possibilidade de um excedente de café no mercado interno, o que poderia levar a uma queda temporária nos preços dentro do Brasil.

No entanto, esse efeito não é garantido, pois depende de diversos fatores, como o volume de estoques, a capacidade de redirecionar exportações para outros países, a variação cambial e a política agrícola interna.

Além disso, uma redução nas exportações pode desestimular os produtores, levando a uma queda na produção e, consequentemente, a um possível aumento nos preços no médio e longo prazo. Outro ponto importante é que, se houver alta do dólar em função das tensões comerciais, os custos de produção, que incluem insumos importados, podem subir, impactando negativamente os preços internos do café. Portanto, embora haja uma chance de queda nos preços no curto prazo, o cenário mais provável é de instabilidade.

Desde o ano passado, o brasileiro viu o preço do grão disparar. Em algumas cidades, marcas mais populares chegam a custar R$ 40, um pacote de 500g.

Maior exportador de café do mundo

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, respondendo por mais de 39% da produção global. O país é conhecido por seus grãos de Arábica de alta qualidade, cultivados nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Em média, o Brasil produz 2,68 milhões de toneladas de café por ano. Por mais de 150 anos, o Brasil também se manteve na liderança como o maior produtor mundial de café e um dos principais exportadores da commoditie, de acordo com os dados de exportação nacional.

O que Lula disse a Trump?

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu Trump com uma declaração contundente, afirmando que as tarifas de Trump acionariam a lei de reciprocidade econômica do país, que permite a suspensão de acordos comerciais, de investimento e de propriedade intelectual contra países que prejudicam a competitividade do Brasil.

“O Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceita ser menosprezado por ninguém”, disse o presidente. Lula também observou que os EUA tiveram um superávit comercial de mais de US$ 410 bilhões com o Brasil nos últimos 15 anos.

Além de café, o Brasil vende suco de laranja, petróleo, ferro e aço para os EUA, entre outros produtos. Os EUA registraram um superávit comercial de US$ 6,8 bilhões com o Brasil no ano passado, segundo o Census Bureau.

Trump também enviou cartas na quarta-feira aos líderes de sete outros países. Nenhum deles — Filipinas, Brunei, Moldávia, Argélia, Líbia, Iraque e Sri Lanka — é um grande rival industrial dos Estados Unidos.