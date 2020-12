Caixa abre 751 agências neste sábado para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal abre 751 agências neste sábado (19), com horário de funcionamento das 8h às 12h. O objetivo é atender beneficiários para saques do auxílio emergencial, que tiveram a liberação desse recurso e de transferências duas últimas parcelas recebidas, a partir de hoje.

Cerca de 6,5 milhões de cidadãos nascidos em janeiro e fevereiro tiveram essa liberação para saques, referentes às parcelas recebidas nos ciclos 5 e 6. No total, houve depósito de R$ 4,3 bilhões para esse grupo. Sendo R$ 3,9 bilhões do auxílio residual (de R$ 300), e R$ 3,9 bilhões de parcelas do auxílio emergencial (de R$ 600).

A relação das agências abertas hoje, pode ser consultada no site da Caixa. Em comunicado o banco diz que “todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas”.

Como fazer o saque do auxílio emergencial

Para saques do auxílio emergencial sem usar cartão, é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem. Que se trata da plataforma em que os beneficiários conseguem acessar a poupança social digital, em que o dinheiro do benefício é depositado.

Sendo assim, ao fazer o login, basta ir até a opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. O mesmo pode ser usado em até uma hora em lotérica, correspondente Caixa Aqui e em agência da Caixa.

Além da liberação para saques, os aniversariantes de janeiro e fevereiro também estão autorizados a transferir o dinheiro. Para isso, basta clicar na opção “Transferir dinheiro” no mesmo aplicativo. é preciso clicar na opção “Transferir dinheiro” no aplicativo mesmo aplicativo.

Por fim, antes da liberação já era possível usar os recursos do auxílio emergencial nesta plataforma. Para pagar boletos e contas residenciais, bem como fazer compras com o cartão de débito virtual e por meio do QR Code.

