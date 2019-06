A Caixa Econômica Federal já recebeu, em seis dias de lançamento até ontem, cerca de R$ 184 milhões na campanha de renegociação de dívidas bancárias Você no Azul.

A Campanha é voltada para créditos comerciais de pessoas físicas e empresas oferecendo descontos de até 90% para liquidação à vista. A expectativa de recebimento da Caixa Econômica é de R$ 1 bilhão até o final da ação.

A campanha Você no Azul engloba cerca de três milhões de clientes do banco público, com débitos em atraso, de acordo com a situação dos contratos e do tipo de operação de crédito. São cerca de 2,6 milhões de clientes pessoas físicas, dos quais 92% poderão quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2 mil, e 320 mil pessoas jurídicas, em que 65% tem possibilidade de quitar à vista com valores inferiores a R$ 5 mil.

A ação está vigente até o dia 22 de agosto em todo o país. O atendimento aos clientes é feito por meio do site, por telefone, redes sociais e agências, além de 5 caminhões Você no Azul (agências móveis) em visita a cidades pequenas.