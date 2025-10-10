Caixa volta a financiar 80% do valor do imóvel e pede entrada mínima de 20%

A Caixa Econômica Federal vai voltar a financiar até 80% do valor dos imóveis residenciais, segundo o presidente do banco, Carlos Antônio Vieira Fernandes. A mudança foi anunciada nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, durante o lançamento do novo modelo de crédito imobiliário em São Paulo.

Desde novembro de 2024, o financiamento máximo estava limitado a 70%. Agora, com a revisão das regras do crédito habitacional e ajustes recentes no FGTS, o percentual anterior será retomado.

Como funciona o novo financiamento da Caixa

O novo limite de 80% será válido para imóveis novos e usados, dentro da modalidade Sistema de Amortização Constante (SAC), modelo em que as parcelas começam mais altas e diminuem ao longo do tempo.

Já para quem optar pelo sistema Price, com parcelas fixas do início ao fim do contrato, o percentual segue em 70% do valor do imóvel, segundo a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães.

O governo federal também anunciou que o teto de valor de imóveis que podem ser comprados com recursos do FGTS vai subir de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a mudança permitirá que a Caixa financie 80 mil unidades a mais por ano.

Além disso, o novo modelo amplia a destinação dos recursos da poupança para o crédito imobiliário. A medida deve liberar R$ 36,9 bilhões de forma imediata para novos empréstimos, segundo o Banco Central.

Na prática, quem pretende comprar um imóvel de R$ 500 mil poderá financiar R$ 400 mil pela Caixa, em vez dos R$ 350 mil anteriores. A mudança reduz o valor da entrada de R$ 150 mil para R$ 100 mil, tornando o crédito mais acessível principalmente para famílias de classe média.

Especialistas avaliam que a medida deve aumentar a demanda por imóveis e impulsionar o setor da construção civil, que vinha registrando desaceleração desde o fim de 2024.