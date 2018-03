A Câmara de Comércio Exterior (Camex) incluiu teleféricos para parques de diversão na Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul (Letec), na condição de ex-tarifário. Com isso, a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre o item passará dos atuais 14% para 0%.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e tem vigência por um período de 6 meses.