O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o processo de reformas tem avançado, mas é preciso continuar avançando. "A agenda não para na reforma da Previdência. Temos uma agenda progressiva", afirmou em palestra nesta quinta-feira em evento do BTG Pactual. "Achamos que estamos perto de colocar o processo de autonomia do BC em marcha", afirmou.