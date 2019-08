O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que as previsões de crescimento da economia mundial tiveram redução "bastante grande" recentemente e os números devem ser revisados novamente para baixo. Ele destacou que o "mundo está dizendo que vamos ter crescimento mais baixo por um tempo prolongado". O dirigente ressaltou que umas das razões para esse movimento é a tensão comercial, o envelhecimento da população na Europa e ainda fatores geopolíticos.

Campos Neto disse que o mundo pode ter um crescimento mais baixo por período prolongado. Ao mesmo tempo, ele observou que a inflação está comportada e a tensão comercial, embora restrita inicialmente à China e aos Estados Unidos, está contaminando alguns países emergentes. "Mais recentemente temos visto as empresas mudando as plantas de lugar para se adaptar à tensão comercial. Isso me preocupa muito."

Campos Neto participa da abertura de evento do BTG Pactual nesta quinta-feira, o "2º Macro Day".