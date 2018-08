O governo do Canadá afirmou nesta terça-feira que pode avalia a adoção de cotas ou tarifas sobre compras do exterior de sete produtos derivados de aço, na tentativa de proteger fabricantes domésticos de uma enxurrada de importações baratas.

O ministro de Finanças canadense, Bill Morneau, disse que Ottawa realizaria 15 dias de consulta pública antes de decidir se irá adiante com as medidas temporárias de salvaguarda da produção nacional, que seriam aplicadas a todos os parceiros comerciais do Canadá. Autoridades estão preocupadas com uma possível disparada em importações de aço de produtores estrangeiros que foram afastados dos Estados Unidos pelas tarifas do país sobre metais.

Em julho, a União Europeia anunciou as suas próprias medidas de salvaguarda, que têm como alvo 23 categorias de produtos de aço com uma combinação de cotas e tarifas. As barreiras canadenses sob consideração afetariam sete tipos de mercadoria, incluindo chapas laminadas e vergalhões de aço.

As consultas sobre tarifas vêm em um momento de tensão elevada entre os EUA e os seus maiores parceiros comerciais. Após Washington impor tarifas sobre aço e alumínio canadenses em junho, Ottawa retaliou em julho com tarifas sobre dezenas de produtos americanos.

Ao passo que siderúrgicas no Canadá apoiam tarifas amplas, produtores que usam aço importado alegam que as medidas poderiam fazer os preços saltarem e danificar a indústria de construção do país, que depende de vergalhões comprados no exterior. Diversas empresas canadenses afirmaram nas últimas semanas que tarifas existentes já tornaram difícil obter certos tamanhos de vergalhão a preços estipulados no Canadá. (Dow Jones Newswires)