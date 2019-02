O Certificado de Operações Estruturadas (COE) completou 5 anos em janeiro com estoque de R$ 17 bilhões registrado no final de 2018, segundo dados da B3. Ao longo do ano passado, as emissões chegaram a R$ 10,9 bilhões.

No ano passado, o certificado foi emitido por 15 bancos e também foi distribuído por 21 corretoras. Dos investidores, 91% são pessoas físicas e 8% são pessoas jurídicas. Uma parcela menor, de 0,6% fica com institucionais.

“Com a queda nas taxas de juros, naturalmente os investidores passam a avaliar novas alternativas de investimento além da renda fixa, buscando rentabilidades diferenciadas. Pela flexibilidade de prazos, índices e condições, o COE se encaixa bem nesta demanda” avalia Fábio Zenaro, diretor de Produtos de Balcão, Commodities e Novos Negócios da B3. Vale lembrar que a quase totalidade dos COEs emitidos no Brasil possuem valor nominal protegido, popularmente conhecido como Capital Garantido.

Em 2014, a maior parte das emissões foram com tickets a partir de R$ 50 mil. Ao longo dos anos, este valor mínimo vem caindo e, em 2018, a maioria dos COEs foram emitidos com tickets de R$ 5 mil.

A participação de COEs do tipo autocall, mecanismo que possibilita o vencimento antecipado caso o cenário de ganho se concretize, vem aumentando. Em 2018, 14% dos COEs possuíam o mecanismo, contra 10% em 2017.