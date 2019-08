As carteiras de crédito dos três maiores bancos privados do País totalizaram R$ 1,574 trilhão no segundo trimestre, um avanço de 7,9% ante igual período de 2018 (R$ 1,458 trilhão). A tendência de inadimplência estabilizada, porém, deve limitar queda de juros.

O avanço veio puxado principalmente por pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. Juntos, Bradesco, Itaú e Santander totalizaram R$ 843,1 bilhões nessas carteiras no segundo trimestre, alta de 14,3% frente o mesmo intervalo de 2018 (R$ 737,4 bilhões).

De acordo com o analista da Planner Corretora Victor Martins, a sinalização dessas instituições também é de uma melhora nos empréstimos dessas linhas ao longo do segundo semestre.

“A reação na carteira de grandes empresas só virá em 2020. E, se continuarmos nesse caminho, podemos assumir que a PDD [Provisões para Devedores Duvidosos] crescendo também é uma tendência”, avaliou.

Os três bancos somaram R$ 10,720 bilhões em despesas de provisões no segundo trimestre, alta de 3,4% ante os mesmos três meses de 2018 (R$ 10,366 bilhões).

Em termos de inadimplência, por outro lado, apenas o Bradesco teve queda entre as instituições financeiras, de 3,9% para 3,23%, redução de 0,67 ponto percentual (p.p.). Itaú marcou um ligeiro avanço de 0,1 p.p., de 3,4% para 3,5% e o Santander mostrou alta de 0,2 p.p., de 2,8% para 3,0%.

Para o economista do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC Boa Vista) Vitor França, porém, os atuais níveis de inadimplência estão historicamente baixos e tendem a mostrar certa estabilidade.

“A espera agora é pelas medidas estruturais do governo. A expectativa é de que entraremos em uma leve maré de otimismo, com algum espaço para uma animada nas concessões de crédito e inadimplência controlada”, diz.

A despeito dos juros, os especialistas ponderam que mesmo que haja espaço para uma queda na ponta consumidora, a redução dos spreads deve ser comedida.

“Os juros já demonstram uma tendência de queda, até por exigência do próprio mercado. Além disso, há o tempero adicional da maior competitividade por parte das fintechs”, acrescenta o coordenador do MBA de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) Filipe Pires.

A maior competitividade no sistema, por sua vez, já se traduz em uma desaceleração nas receitas com tarifas e serviços. Os três bancos somaram R$ 23,673 bilhões, alta de 3,8% ante o segundo trimestre de 2018 (R$ 22,817 bilhões).

“Os novos players estão queimando dinheiro para ganhar mercado. Mas em algum momento eles terão que rentabilizar e isso deve se equilibrar. Mas até lá, os grandes terão que se mexer para se adequar ao ambiente de maior concorrência”, conclui Martins.