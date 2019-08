O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse nesta sexta-feira, 2, considerar "irrelevante" a discussão se vai ficar ou sair do programa de destaque da governança das estatais da B3, criado em 2015 no auge da Operação Lava Jato para destacar empresas que possuem maior transparência e governança.

Segundo Castello Branco, "não é porque pertencemos a um clubinho lá que vamos ser campeões", disse o executivo durante coletiva sobre o resultado da companhia no segundo trimestre de 2019. "O nosso foco é governança e isso envolve transparência. Nossos press releases (informes) de resultados têm muito mais transparência e mais informação do que tinham no passado, isso sim é relevante", disse o executivo.

De acordo com ele, não está sendo feito nenhum estudo na companhia sobre a saída ou permanência no grupo da B3. "Não estamos fazendo estudo nenhum se vamos ficar lá, se é bom ou ruim ficar lá no destaque das estatais. É a mesma coisa que disputar a série C do campeonato brasileiro, nós queremos disputar a Champion League (Liga dos Campeões)", afirmou.

Segundo ele, o objetivo da Petrobras é se espelhar nos "melhores do mundo, não num grupo específico de empresas brasileiras".

Ao ser perguntado se a presença da Petrobras no programa da B3 não ajudaria a atrair outras estatais a melhorar as respectivas transparências, o executivo foi taxativo: "Estamos preocupados conosco mesmos, melhorar a governança, dar maior transparência", reafirmou.