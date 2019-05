SÃO PAULO - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, favorecido pelo viés externo positivo, com agentes financeiros repercutindo noticiário corporativo doméstico abundante no aguardo da retomada de fato das discussões sobre a reforma da Previdência.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,76 por cento, a 96.248,96 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 9,75 bilhões de reais.

Tal resultado fez o Ibovespa encerrar a semana, mais curta em razão de feriado, no zero a zero - com variação positiva de 0,01 por cento, também segundo dados antes do ajuste de fechamento. Até a véspera, acumulava declínio de 0,7 por cento.

(Por Paula Arend Laier)