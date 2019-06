O grupo SBF, dono da Centauro, voltou a colocar lenha na fogueira da disputa que trava com o Magazine Luiza pela varejista online Netshoes. A companhia aumentou a proposta por ação da varejista para US$ 3,70 - elevando o total a ser pago para US$ 115 milhões (mais de R$ 440 milhões), alta de 83% em relação à proposta original do Magazine Luiza, de US$ 63 milhões. A empresa também afirma que está disposta a fazer empréstimos e liberar o estoque para apoiar a cambaleante operação da varejista de moda no curto prazo.

A nova oferta da Centauro pela Netshoes é 23,3% superior à do Magazine Luiza, de US$ 3 por ação. Embora o último preço oferecido pela Centauro já fosse superior ao da concorrente, o conselho de administração da Netshoes decidiu, na semana passada, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar o acordo com o Magazine Luiza. O encontro está marcado para amanhã.

Além disso, o conselho da Netshoes também reafirmou a recomendação de que os acionistas aprovem o negócio ainda esta semana. A avaliação é de que a oferta da Centauro não endereçava adequadamente as preocupações de liquidez de curto prazo da empresa e que, embora o preço oferecido fosse superior, o valor seria insuficiente para compensar os riscos de um cronograma potencialmente mais longo para que o negócio se concretizasse, por causa da necessidade de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fonte próxima à Centauro afirmou que um despacho do Cade, ontem, deferiu um pedido da varejista para que o órgão avalie a eventual compra da Netshoes via rito sumário - ou seja, de forma mais rápida do que o usual.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.