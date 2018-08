O Conselho Estatal da China, o gabinete nacional, anunciou nesta quinta-feira novas medidas para relaxar neste ano a carga tributária sobre exportadoras e outras companhias em mais de 45 bilhões de yuans (US$ 6,6 bilhões). A medida é adotada no momento em que Pequim amplia os esforços para impulsionar o crescimento econômico, em meio a crescentes tensões comerciais.

O governo decidiu reduzir impostos para companhias que tiveram problemas na produção devido à campanha oficial para reduzir o excesso de capacidade e ajustar as taxas de desconto na exportação de alguns produtos, disse o gabinete.

A partir do próximo mês, o imposto sobre valor agregado sobre juros de impostos para algumas empresas menores será retirado até 2020, anunciou o gabinete.

Além disso, investidores internacionais não terá de pagar imposto sobre valor agregado sobre juros de receitas no mercado de bônus chinês. Essa política, voltada a trazer mais fundos para o país, estará em vigor durante três anos.

O anúncio desta quinta-feira ocorre no momento em que mais economistas pedem cortes de impostos no país. O setor industrial chinês tem perdido vantagem competitiva em comparação com os EUA sobretudo por causa de tarifas e taxas, segundo estudo do Centro para Trocas Econômicas Internacionais da China, um órgão de pesquisa oficial.