Legisladores chineses aprovaram nesta sexta-feira uma emenda para elevar o limite do imposto de renda para pessoa física como parte de seus esforços para impulsionar o consumo doméstico, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

O valor mensal do imposto sobre a renda pessoal será elevado para 5.000 yuans (US$ 731) a de 3.500 yuans a partir de 1º de outubro, disse a Xinhua.

As outras alterações no âmbito da emenda, que incluem isenções fiscais para impostos com educação das crianças e despesas médicas e de habitação, entrarão em vigor em 2019.

Regras mais detalhadas sobre a implementação das isenções fiscais serão divulgadas nos próximos meses, disse a Xinhua.

A China elevou pela última vez seu limite de imposto de renda pessoal em 2011.

Os mais recentes indicadores econômicos da China apontam para desaceleração econômica do país em meio a disputas comerciais com os EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.