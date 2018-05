O Ministério do Comércio da China informou nesta sexta-feira que decidiu abandonar tarifas antidumping e contrárias a subsídios sobre o sorgo importado dos Estados Unidos, enquanto negociadores chineses e americanos tentam chegar a um acordo para aliviar as recentes tensões comerciais entre os dois países.

As empresas americanas que pagaram depósitos punitivos há um mês receberão reembolsos integrais, de acordo com o Ministério do Comércio chinês em comunicado divulgado há pouco. O ministério citou queixas de suinocultores domésticos sobre o aumento dos custos em meio à queda dos preços da carne suína como a razão por trás da decisão desta sexta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Washington, que os dois países deveriam impulsionar o comércio agrícola, de energia e de manufatura, segundo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua. Fonte: Dow Jones Newswires.