O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou hoje que vai ampliar o peso do mercado na definição da taxa de câmbio do yuan neste ano, mas reiterou que continuará agindo para manter a moeda chinesa em um nível "razoável".

O PBoC também afirmou que irá aperfeiçoar seu sistema de monitoramento de risco e reforçar a supervisão de operações bancárias paralelas e de financiamento de imóveis residenciais.

Além disso, o BC chinês revelou ter planos de melhorar seu sistema de financiamento imobiliário e criar um sistema financeiro para empresas de leasing de moradias.

Após reunião de dois dias concluída nesta terça-feira, o PBoC também prometeu estabelecer um mecanismo de monitoramento de longo prazo para o setor financeiro online, que vem se expandindo rapidamente. Fonte: Dow Jones Newswires.