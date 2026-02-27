Empréstimo CLT cai na hora? Saiba como o trabalhador pode pedir o crédito consignado

Trabalhadores com carteira assinada em todo o Brasil podem contratar empréstimo consignado pelo Programa Crédito do Trabalhador, conhecido como “Empréstimo CLT“. O crédito é descontado diretamente na folha de pagamento e não exige aprovação do empregador, a contratação é feita pelo próprio trabalhador junto a uma instituição financeira habilitada.

Como funciona o empréstimo CLT?

O empréstimo CLT é voltado a empregados com contrato ativo no regime CLT, trabalhadores domésticos, rurais e diretores não empregados vinculados ao FGTS. A operação é feita por meio da Plataforma Crédito do Trabalhador, gerenciada pela Dataprev, e integra sistemas como eSocial e FGTS Digital para garantir os descontos automáticos em folha.

Após a contratação, o valor da parcela é descontado mensalmente do salário, com limite de 35% da chamada remuneração disponível, que é o salário líquido depois de deduzir INSS, imposto de renda e outros descontos obrigatórios como pensão alimentícia.

Um trabalhador com salário bruto de R$ 4.000, por exemplo, e descontos de R$ 600 em encargos tem remuneração disponível de R$ 3.400. Isso significa que as parcelas do consignado não podem ultrapassar R$ 1.190 por mês.

O empregador não precisa autorizar o empréstimo, mas tem obrigação legal de escriturar o desconto no eSocial e repassar o valor à instituição financeira via FGTS Digital. Caso não faça o repasse, responde como devedor solidário perante o banco.

Consignado CLT x Empréstimo Pessoal: veja a diferença

Empréstimo Empréstimo Pessoal Consignado CLT Taxa de juros Acima de 5% ao mês Muito mais baixa Prazo Até 36 meses Até 96 meses Aprovação Burocrática, exige bom histórico Rápida e simples Negativado contrata? Dificilmente Sim Risco de dívida Alto — pode virar bola de neve Baixo — desconto direto no salário Para quitar dívidas Piora o endividamento Ideal para sair do vermelho Como contratar Exige comprovação de renda Pelo app da CTPS Digital ou meutudo

O dinheiro do empréstimo CLT cai na hora?

O prazo para liberação do crédito depende exclusivamente da instituição financeira escolhida pelo trabalhador. O governo não define um prazo único, mas a estrutura do programa permite que a averbação do contrato ocorra rapidamente após a aprovação.

Para solicitar o crédito, o trabalhador deve acessar diretamente o site ou aplicativo de uma instituição financeira habilitada no programa. Dúvidas sobre o processo podem ser tiradas pela Central Alô Trabalho, no telefone 158, ou pela Ouvidoria do Ministério do Trabalho.

O Programa Crédito do Trabalhador representa uma mudança significativa no acesso ao crédito para quem tem carteira assinada. Com juros potencialmente menores do que outras modalidades, já que o desconto em folha reduz o risco de inadimplência, a tendência é que mais instituições financeiras ampliem a oferta, aumentando a concorrência e beneficiando o trabalhador na hora de negociar taxas.

Como contratar o empréstimo CLT pelo app da CTPS Digital

O caminho mais prático para solicitar o crédito é pelo aplicativo da CTPS Digital. Veja o passo a passo:

1 – Simule o valor: baixe o app da CTPS Digital, cadastre-se e selecione sua empresa atual. Escolha o valor que precisa e o número de parcelas desejado para começar a simulação.

2 – Veja o resumo da simulação: o app exibe uma simulação com taxa de juros média. Avance para receber propostas personalizadas de diferentes instituições financeiras.

3 – Compare e escolha a melhor proposta: várias financeiras enviam ofertas com condições distintas. Analise taxas, prazos e parcelas antes de decidir, a concorrência entre instituições tende a beneficiar o trabalhador.

4 – Contrate e aguarde o dinheiro: após escolher a proposta, siga os canais de contratação indicados pelo app. Com a documentação aprovada, basta aguardar a averbação do contrato pela Dataprev para o crédito ser liberado.