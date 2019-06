Apesar de uma das exigências nas normas da ESC dizerem respeito ao cumprimento das disposições previstas na lei de lavagem de dinheiro – que diz que, na ausência de um ente fiscalizador ou regulador, o próprio Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é o responsável – os especialistas afirmam que ainda é uma resistência por parte do órgão em assumir sua responsabilidade no processo. Segundo Silva, da Anfac, a orientação do Coaf até agora é de que haja o cumprimento da lei, mas que não há necessidade de registro no Conselho. A atenção, porém, é para que, na medida que essa situação se normalize, as ESCs atentem para possíveis prazos de registro no Coaf de forma a evitarem prováveis multas por falta de comunicação.