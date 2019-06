SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com Sabesp disparando diante do andamento do projeto de lei que cria um novo marco regulatório para o setor de saneamento básico, embora o tom positivo no pregão tenha sido mitigado pelo tombo de Braskem após fracasso na venda da companhia.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,35 por cento, a 97.355,53 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 13,05 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)