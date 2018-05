Brasília, 22/05/2018- Começou por volta das 9h40 desta terça-feira, 22, a reunião entre os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas e Energia, Moreira Franco, com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, para discutir as variações no preço dos combustíveis. O encontro ocorre no Ministério da Fazenda.

Nesta segunda-feira, 21, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, havia admitido que a Petrobras seria chamada a conversar sobre uma maneira de dar mais previsibilidade às variações de preços dos combustíveis.

De acordo com uma fonte ouvida pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. na tarde desta quarta-feira, 23, deve ocorrer uma nova reunião no Planalto para que os resultados do encontro da manhã desta terça sejam apresentados ao presidente Michel Temer.

Caminhoneiros iniciaram movimentos em todo o Brasil nesta segunda-feira em protesto contra o aumento do preço do diesel. As manifestações continuam nesta terça-feira.