BRASÍLIA (Reuters) - As agências de classificação de risco consideram o compromisso do governo com a reforma da Previdência algo mais importante que o adiamento da votação na Câmara, inviabilizada pela intervenção federal no Rio de Janeiro, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

"Fazemos o nosso trabalho e as agências de rating têm que avaliar", disse o ministro em entrevista coletiva. "Não podemos ficar preocupados."

A pauta de medidas prioritárias, voltadas para o aumento da produtividade e mudanças microeconômicas, também será bem recebida pelas agências de rating, de acordo com o ministro, por elevarem o crescimento potencial do país. A aprovação da lista de medidas apresentada pelo governo nesta segunda-feira pode, inclusive, levar à melhora do rating brasileiro no futuro, avaliou.

A agência Standard & Poor's rebaixou a nota soberana do Brasil para "BB-", ante "BB" no início do ano. A Moody's e a Fitch já apontaram a lentidão na aprovação da reforma da Previdência como fator relevante para suas ações sobre o rating brasileiro.

