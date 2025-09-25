Confira o quinto dia útil de outubro de 2025 e que dia o salário cai
Pagamentos devem cair até quinto dia útil
O quinto dia útil de cada mês é a data limite para o pagamento dos salários dos trabalhadores, conforme estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entender essas datas é essencial para empregadores e empregados planejarem suas finanças. Então veja quando deve cair o pagamento no mês de outubro.
Quando é o quinto dia útil de outubro?
Em outubro de 2025, o quinto dia útil cai na terça-feira, 7. O mês começa na quarta-feira, mas o domingo não é considerado válido para pagamento. Para a contagem do 5º dia útil, deve ser incluído o sábado, mas os domingos e feriados são excluídos. Mas as empresas podem pagar os trabalhadores antes desta data.
De acordo com o artigo 459 da CLT, o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. O não cumprimento desse prazo pode acarretar sanções para o empregador, incluindo multas e ações trabalhistas.
O atraso no pagamento dos salários além do quinto dia útil pode resultar em:
- Multa de 5% do valor do salário, acrescida de 1% por dia de atraso.
- Possibilidade de ações judiciais por parte do empregado.
- Obrigação de correção monetária do valor devido, conforme índices previstos em contrato, como o IGP-M, INPC ou IPCA.