Confira o quinto dia útil de outubro de 2025 e que dia o salário cai

O quinto dia útil de cada mês é a data limite para o pagamento dos salários dos trabalhadores, conforme estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entender essas datas é essencial para empregadores e empregados planejarem suas finanças. Então veja quando deve cair o pagamento no mês de outubro.

Quando é o quinto dia útil de outubro?

Em outubro de 2025, o quinto dia útil cai na terça-feira, 7. O mês começa na quarta-feira, mas o domingo não é considerado válido para pagamento. Para a contagem do 5º dia útil, deve ser incluído o sábado, mas os domingos e feriados são excluídos. Mas as empresas podem pagar os trabalhadores antes desta data.

De acordo com o artigo 459 da CLT, o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. O não cumprimento desse prazo pode acarretar sanções para o empregador, incluindo multas e ações trabalhistas.

O atraso no pagamento dos salários além do quinto dia útil pode resultar em: