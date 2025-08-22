Economia

Consulta ao 4º lote restituição do Imposto de Renda 2025 é liberada

Pagamento começa no dia 29 de agosto

Escrito por Anny Malagolini
restituição do Imposto de Renda Rmcarvalho/Getty Images

A Receita Federal liberou desde às 10h desta sexta-feira, 22 de agosto, a consulta ao quarto lote restituição do Imposto de Renda 2025. Ao todo, 1.884.035 contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões nesta fase.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 29 de agosto, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) https://cav.receita.fazenda.gov.br/ e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Cronograma de restituição de 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)
2º lote: 30 de junho (já pago)
3º lote: 31 de julho (já pago)
4º lote: 29 de agosto
5º lote: 30 de setembro

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

