A expectativa dos consumidores para a inflação nos 12 meses seguintes passou de 5,4% em julho, para 5,7% em agosto, o maior valor registrado desde dezembro de 2017, informou ontem (23), a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na comparação com o mesmo período no ano anterior, houve recuo de 0,6 ponto percentual.

Segundo a economista Viviane Seda Bittencourt, da FGV IBRE, esse aumento da expectativa reflete, “em grande medida”, a percepção de aceleração dos preços captada pelos indicadores oficiais de maio e junho, por causa da greve dos caminhoneiros.

“A alta ocorre de forma disseminada entre as classes de renda e regiões pesquisadas, sugerindo haver no momento uma grande sensibilidade do consumidor ao tema, o que pode levar a novas altas enquanto a conjuntura continuar sendo de grande incerteza política e sujeita a fatores adicionais de pressão como a recente desvalorização do real frente ao dólar", afirma.

Na distribuição por faixas de inflação, em agosto 56,3% dos consumidores projetaram valores dentro dos limites de tolerância (3%-6%) da meta de inflação de 4,5% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano.

A proporção de consumidores indicando valores abaixo do limite inferior (3%) recuou de 14% em julho para 8,2% em agosto. A frequência de previsões acima de 6% aumentou de 34% para 35,5%.