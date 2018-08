O consumo das famílias e os investimentos produtivos terão um segundo semestre ainda fraco no Brasil, com a expectativa de crescimentos trimestrais de até 1%.

Para o fechamento do ano, a tendência é que as compras avancem até 2,6% em relação a 2017, o que seria a segunda alta anual seguida. Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, investimentos) deve crescer por volta de 4% em 2018, recuperando-se, dessa forma, de quatro anos consecutivos de queda.

O economista da Pezco Economics, Helcio Takeda, espera que o consumo das famílias aumente 1% no terceiro trimestre, na margem, (em relação ao trimestre imediatamente anterior), depois de uma alta de 0,3% durante os meses de abril, maio e junho.

A tendência é que as compras tenham uma expansão de mais 0,8% no quarto trimestre, fechando o ano com um crescimento de 2,6%. Takeda esclarece que a projeção anterior era de alta de 3%, mas que o repique inflacionário em junho provocará uma perda de renda das famílias.

“No primeiro semestre, esperávamos que a inflação oscilasse mais perto de 3,5%, o que abriria mais espaço para uma recomposição ou estabilidade do rendimento real no segundo semestre”, afirma Takeda.

Porém, ele aponta que o IPCA deve rodar entre 4,3% e 4,7%, no acumulado em 12 meses, entre junho e setembro, o que tende a causar uma queda na renda, especialmente para os trabalhadores que tiveram um reajuste entre 2,8% e 3% no primeiro semestre.

O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), Daniel Duque, afirma que os investimentos devem avançar 3,8% neste ano, puxados por máquinas e equipamentos. Ele ressalta que a construção civil irá reagir, depois registrar quedas seguidas desde 2014. A projeção de Duque é que o setor avance 0,5% em 2018 contra 2017. Ele pondera que isso irá ocorrer pela base de comparação muito baixa e pela forte queda nos preços dos ativos imobiliários.

No terceiro (+0,5%) e no quarto trimestres (+0,3%), os investimentos crescerão bem próximos de zero, segundo a Pezco. Já o economista da GO Associados, Luiz Fernando Castelli, projeta aumento de 2% para o consumo e de 4% para os investimentos neste ano. Segundo ele, as incertezas com as eleições impedirão avanços maiores na demanda.